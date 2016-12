Pensionsalter

03.07.2013 | News Brandenburg

Gesetzentwurf regelt Besoldung nach Leistung für Beamte

Bild: PhotoAlto

Die Arbeitswelt von Brandenburgs Beamten soll sich etwas mehr an die Verhältnisse in der Privatwirtschaft anpassen. Konkret heißt das: Landesbeamte gehen künftig später in Pension und ihre Bezahlung bemisst sich nicht nur an den Dienstjahren.mehr