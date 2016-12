14.07.2016 | News Projekt

Berlin: Startschuss für Passivhausprojekt Möckernkiez

Bild: Möckernkiez eG

Der Grundstein für das neue Stadtquartier Möckernkiez in Berlin ist gelegt. Bis Mitte 2018 entstehen am Gleisdreieck-Park in Kreuzberg rund 470 neue Wohnungen, 20 Gewerbeeinheiten und soziale Versorgungseinrichtungen. Das Projekt geht auf eine lokale Bürgerinitiative zurück. Drees & Sommer unterstützt die Genossenschaft Möckernkiez bei ihrem Bauvorhaben.mehr