04.05.2016 | News Engel & Völkers Commercial

Passantenfrequenz: Rostock und Regensburg in den Top 20

Bild: Engel & Völkers

Auf den vorderen fünf Plätzen bei der Zählung der Passantenfrequenz durch Engel & Völkers Commercial an den wichtigsten Einkaufslagen in 38 deutschen Städten, finden sich wie in den Vorjahren unangefochten die Standorte München und Köln. Wieder dabei sind auch Düsseldorf und Frankfurt. Rostock und Regensburg positionieren sich überraschend als beste C-Städte unter den Top 20.