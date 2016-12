14.06.2016 | News Delivery

Hermes testet Zustellung per Liefer-Roboter

Bild: pi4 robotics GmbH

Der Paketdienst Hermes will die Zustellung mit Liefer-Robotern des Anbieters Starship ausprobieren. Ein erster Pilottest in Deutschland solle im Sommer starten, kündigten die Unternehmen an. Der Ort sei noch offen. Hermes unterstütze Starship als exklusiver Logistikpartner in Deutschland finanziell und mit Infrastruktur.mehr