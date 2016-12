13.11.2013 | News Marktforschung

Webinar zeigt Möglichkeiten auf

Bild: Haufe Online Redaktion

Social-Media-Monitoring und Crowdsourcing sind in aller Munde. Aber vor lauter Online und Collaboration sollte man die klassische Marktforschung nicht vergessen. Was mit deren Methoden alles möglich ist, erfahren Sie in einem Webinar von acquisa.mehr