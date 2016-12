19.09.2016 | News Digitale Werbung

AGOF rückt Mediaplanung näher an die Realität

Bild: AGOF

Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) will es künftig ermöglichen, in den Mediaplänen die Adblocker-Nutzung zu berücksichtigen. Auch kündigt sie tagesaktuelle Reichweitendaten sowie die tagesaktuelle Messung von Werbemittelkontakten an.mehr