07.03.2016 | News Versandhandel

TV-Shopper lieben den Second Screen

Bild: QVC

Kunden von TV-Shopping-Sendern nutzen den Second Screen – und zwar nicht zu knapp. 81 Prozent surfen beim fernschauen auf dem Second oder sogar auf dem Third Screen. Am liebsten bewerten sie die gesehenen Produkte im Social Web. Das zeigt eine Studie des Senders QVC.mehr