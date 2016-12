Online-Shop

09.05.2016 | News E-Commerce

Oxid Commons suchen den Future Commerce

Bild: Oxid eSales

"Dealing with Digital Transformation" lautet das Motto der diesjährigen Kongressmesse Oxid Commons am 2. Juni in Freiburg. Was bedeutet 4.0 für den Handel? Und wie fordert die digitale Transformation B2B- und Omnichannel Commerce heraus, von der Customer Experience ganz zu schweigen? Antworten soll die Veranstaltung bringen. mehr