18.07.2013 | News Weiterbildung

Deutsche Manager im DACH-Vergleich am bildungshungrigsten

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Die betriebliche Weiterbildung boomt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Nachbarländern Österreich und der Schweiz. Die Regelmäßigkeit von Fortbildungen, einzelne Maßnahmen und deren Finanzierung unterscheiden sich in den drei Ländern jedoch deutlich, wie eine Studie zeigt.mehr