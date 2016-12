17.12.2014 | News Firma der GmbH

Kann eine Firma Namen von Nichtgesellschaftern enthalten?

Bild: Michael Bamberger

Der Name einer GmbH darf Namen enthalten, die keinem Gesellschafter zuzuordnen sind. Eine unzulässige Irreführung besteht nur, wenn der Name für den Verkehrskreis von Relevanz ist. Insbesondere in der Beratungsbranche dürften daher solche Namenszusätze unzulässig sein.mehr