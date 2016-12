06.08.2013 | News Mietpreisvergleich

Jena und Potsdam sind die teuersten Städte im Osten

Bild: Jochen Sievert

Während die Mieten in Jena oder Dresden seit Jahren steigen, stagnieren sie in etlichen anderen ostdeutschen Städten wie Chemnitz und Halle. Das ergibt der Mietpreisvergleich ostdeutscher Großstädte des Immobilienportals immowelt.de, der die Entwicklung der Mietpreise in den ostdeutschen Großstädten zwischen 2008 und 2013 beleuchtet.mehr