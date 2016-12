18.12.2015 | News Vergütung

Nebenleistungen beeinflussen das Mitarbeiter-Engagement stärker als das Grundgehalt

Bild: Haufe Online Redaktion, SSC Services GmbH

Nebenleistungen nehmen in Unternehmen an Bedeutung zu. Während Arbeitgeber sie als geeignetes Mittel der Mitarbeiterbindung schätzen, sind sie für Arbeitnehmer ein Anreiz für ihr Engagement am Arbeitsplatz.mehr