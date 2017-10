15.07.2014 | News Bayern

Einigung bei Tarifverhandlungen im Nahverkehr Bayerns

Bild: BVG/Lambert

Nach schwierigen Tarifverhandlungen für die über 6.500 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr in Bayern ist am Abend des 11. Juli 2014 in Nürnberg eine Einigung zwischen den Gewerkschaften und dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Bayern erzielt worden.mehr