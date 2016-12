15.05.2012 | News Next HR Leaders

Die HR-Verantwortlichen von morgen fördern

Bild: Haufe Online Redaktion

Berufserfahrene und jüngere HR-Manager miteinander ins Gespräch bringen, ist das erklärte Ziel von Heike Gorges, Vorstand von HR Blue. Ihrer Einladung in die Münchner Allianz Arena am 8. Mai sind 55 jüngere Personaler mit zwei bis sechs Jahren Berufserfahrung gefolgt – ein gelungener Auftakt für das HR-Netzwerk "Next HR Leaders".mehr