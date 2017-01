24.01.2017 | News BNPPRE/CBRE/IW/IVD

Frankfurt: Experten erwarten hohe Nachfrage und steigende Preise nach dem Brexit

Bild: Corbis

Der Frankfurter Büromarkt dürfte zuerst vom Brexit profitieren: Bei Firmen werde zunehmend geprüft, "wo in Deutschland genug passende Büroflächen frei sind", so Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). Da die Lage in der Stadt ohnehin angespannt sei, könne das die Preise weiter treiben. Davon gehen auch BNP Paribas Real Estate und CBRE aus, während der IVD kaum Änderungen erwartet.mehr