18.03.2014 | Serie Kanzleiorganisation: Läuft es in der Kanzlei "rund"?

Multi-Tasking ist - auch beim Kanzleimanagement - lebensgefährlich!

Bild: PhotoDisc Inc.

Gerichtstermine, Reisestress, Mandanten-Meetings, lästiger eMail-, SMS- und Handyverkehr – viele Anwälte plagt am Ende des Tages das ungute Gefühl, nicht wirklich viel geschafft zu haben. Dabei arbeiten sie schon 60, 70 Stunden in der Woche und sind zum Ärger der Familie oft auch am Wochenende im Einsatz. Multitasking auf allen Ebenen. Doch genau davor warnen Arbeitsmediziner immer wieder.mehr