Multichannel

Wie Neuromarketing helfen kann, die Conversion Rate zu steigern

Bild: Haufe Online Redaktion

Unter dem Motto "Virtual & Reality – How to Catch your Customer“ stand die 9. Ausgabe des Neuromarketing-Kongresses in München. Über die Frage, wie sich Vertriebskanäle und Touchpoints vernetzen lassen, sprachen Referenten wie Neurowissenschaftler Prof. Dr. Markus Heinrichs und Sascha Lobo.mehr