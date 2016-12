05.01.2015 | News Trendreport

Generation Z setzt auf Sharing

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Generation Z ­- das sind alle Menschen, die im Jahr 2000 und später geboren wurden - ist die Zukunft. Sie wachsen mit dem auf, was die Generation Y sich noch Teil mühsam aneignen musste: Internet everywhere, nutzen statt besitzen, arbeiten, wo und wie man will. Ford hat nun in einer internationalen Studie untersucht, was diese Generation Z (sie macht 20 Prozent der Weltbevölkerung aus) bewegt. Tenor: Sie ist optimistisch, fleißig, tolerant und freiheitsbewusst.mehr