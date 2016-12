Mobile Commerce

12.08.2016 | News Social-Buy-Buttons

Stehen die Social-Media-Buy-Buttons vor dem Aus?

Bild: Commerce Connector

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat & Co: Die Zahl der Mitglieder in den verschiedenen sozialen Netzwerken wächst stetig. Doch haben die Nutzer auch automatisch Interesse am Social Commerce? Die Foto-Sharing-App Instagram etwa nutzen nach aktuellen Erhebungen rund die Hälfte der User, um sich eingehend über eine Marke zu informieren. Allerdings besteht bei den wenigsten ein Interesse an der Integration eines Buy-Buttons. Bei den anderen Netzwerken dürfte es eher noch geringer sein. Wie sinnvoll also sind Social-Buy-Buttons wirklich? acquisa hat nachgefragt.mehr