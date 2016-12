03.02.2016 | Bilderserie

Was sind 2016 die Trends in Marketing und Vertrieb?

Bild: Pilot Hamburg

Die digitale Transformation nimmt nun auch in Deutschland an Fahrt auf. Und die Unternehmen hierzulande stehen vor der der großen Herausforderung, bei diesem auch an Schnelligkeit zunehmenden Wandel, mitzuhalten. Zuweilen müssen völlig neue Organisationsstrukturen geschaffen werden. Stichwort: Agiles Projektmanagement. Und dann sollten die Unternehmen auch noch die Generation Y und X verstehen und bestehende Mitarbeiter weiterbilden. Themen wie Mobile-First, Leadmanagement, Content Marketing, Programmatic dürften zur Notwendigkeit für Marketing, Sales und Design werden. Denn nur so lässt sich künftig strategisches Wachstumspotenzial aufbauen.mehr