08.09.2016 | News Innovationsthemen

Digitalisierung bestimmt Innovationsthemen im Mittelstand

Bild: Corbis

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren in der Unternehmenspraxis stetig an Bedeutung gewonnen. So prägt das Thema mittlerweile auch die Innovationsthemen des Mittelstands, wie ein Innovationsreport der TU Dortmund, der TH Köln und Hyve zeigt. Die Innovationsführer zeichnen sich dabei durch ganz bestimmte Faktoren aus.mehr