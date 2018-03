14.03.2018 | News IT-Sicherheit-Studie: Messenger / Apps

Sicherere App- und Messenger-Alternativen als Download

Bild: Copyright © 2016 Apple Inc.

Nicht nur bei den bekannten Messengern und Sozialen Netzwerken hapert es häufig am Datenschutz, auch weitere Apps und Dienste wie etwa E-Mail oder Navigationslösungen sind in dieser Hinsicht oftmals problematisch. An der Universität Wien wurden jetzt zahlreiche dieser Lösungen untersucht und dabei auch wesentlich datenschutzfreundlichere Angebote entdeckt. Einen Download der Studie finden Sie hier.