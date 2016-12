Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Mitarbeiter stellen in jedem Unternehmen einen Schlüsselfaktor für den Unternehmenserfolg dar. Ein Unternehmen kann sich bei etwa gleichen Produkten und Dienstleistungen durch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter in der Firma von seinen Konkurrenten abheben. Nun führt allerdings die zunehmende Alterung der Belegschaften und die rückläufige Geburtenzahl dazu, dass die Anzahl an gut ausgebildeten Mitarbeiter stetig gesunken ist. Deshalb ist es schon jetzt, aber auch in der Zukunft sehr wichtig, dass Unternehmen ihre Personalpolitik den veränderten Rahmenbedingungen anpasst. So ist es zum Beispiel wichtig, das Potenzial älterer Arbeitnehmer vollständig auszuschöpfen. Gleichzeitig ist es ratsam, Mitarbeiter im Unternehmen selbst auszubilden beziehungsweise weiter zu qualifizieren. Durch diese Maßnahmen kann die Gefahr eines Fachkräftemangels reduziert werden.