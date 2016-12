21.03.2016 | News Cannes

Mipim Awards 2016 - wer das Rennen gemacht hat

Bild: © S.d'HALLOY / IMAGE & CO

Der durch Onlineabstimmung im Vorfeld der Messe gekürte „Publikumspreis“ fiel bei der Wahl zu den Mipim Awards 2016 in Cannes durch: Nicht der 632-Meter-Shanghai-Tower gewann in der Kategorie Büroimmobilien, sondern die Umwandlung eines Büroblocks in Paris, das #Cloud.Paris machte das Rennen. Einziges deutsches Siegerprojekt war das Düsseldorfer Papillon in der Kategorie "Sanierte Gebäude".mehr