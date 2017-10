25.08.2017 | Serie HR-Startups

Get in GmbH: Fachkräfte finden und binden

Bild: © get in gmbh

Gerade in den Bereichen IT und Ingenieurwesen ist der „War for Talent“ in vollem Gange. Mit speziellen Absolventenplattformen bietet das Start-up "get in GmbH" die Möglichkeit, gezielt auf die gefragten Fachkräfte zuzu­gehen und sie für sich zu gewinnen.mehr