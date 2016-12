Mehrfamilienhaus

01.06.2016 | News Transaktion

Mähren erweitert bundesweiten Bestand um 18 Mehrfamilienhäuser

Bild: Oli Müller

Die Mähren Gruppe hat 18 Mehrfamilienhäuser in Berlin, Leipzig, Halle an der Saale, Magdeburg und Dresden erworben. Das Ankaufsvolumen 2016 liegt derzeit bei rund 50 Millionen Euro für Ankäufe von 37 Mehrfamilienhäusern. Alleine die Liegenschaft in Magdeburg hat ein Volumen von 1,1 Millionen Euro und wurde von Aengevelt vermittelt.mehr