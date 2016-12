22.12.2015 | News Customer Experience

Digitaler Content muss attraktiver werden

Bild: Haufe Online Redaktion

Je mehr Kanäle Mediennutzer gleichzeitig einsetzen, desto mehr steigt ihr Anspruch an die Qualität von Content. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "State of Content – Expectations on the Rise" von Adobe.mehr