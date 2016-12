23.07.2012 | Top-Thema

Mediationsgesetz: Bald mehr Streitkultur statt langer Rechtsstreitigkeiten

Das neue Mediationsgesetz verfolgt das Ziel, mehr Rechtsstreitigkeiten in Deutschland im gegenseitigen Einvernehmen zu lösen. Es soll eine neue Streitlösungskultur schaffen und zugleich helfen, möglichst viele zähe und kostspielige Gerichtsverfahren zu vermeiden. Diese Art der Streitbeilegung wird mit der Neuregelung erstmals gesetzlich geregelt. Es wurde am 25.7.2012 im Bundesgesetzblatt verkündet und ist am 26.7.2012 in Kraft getreten. Strittig war bis zuletzt die Frage, wie die in einigen Bundesländern bereits erfolgreich Mediation praktizierenden Richter in das neue Gesetzeswerk einzubinden wären.mehr