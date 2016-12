05.09.2014 | News Mediennutzung

TV bleibt First Screen

Bild: Michael Bamberger

Das Fernsehen ist laut "Media Activity Guide 2014" von Seven One Media weiterhin der First Screen und damit das beliebteste und meistgenutzte Medium. 260 Minuten sitzen die Deutschen täglich im Schnitt vor einem TV-Gerät, in Internet wird nur rund 142 Minuten gesurft.mehr