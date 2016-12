23.09.2013 | News Master in Management

Universität St. Gallen wieder vorne in Financial-Times-Ranking

Bild: Universität St.Gallen (HSG). Hannes Thalmann

Beim Master-in-Management-Ranking der Financial Times behauptet die Universität St. Gallen zum dritten Mal in Folge den ersten Platz. Auch drei Business Schools mit Standort in Deutschland sind unter den Top Ten. Für das Ranking hat die Financial Times die Schulen sowie deren Absolventen befragt.mehr