21.12.2015 | News Nullwachstum 2016

Investitionsflaute bremst den Maschinenbau

Bild: Haufe Online Redaktion

Konjunkturabsturz in Russland, schwächeres Wachstum in China und zurückhaltende Investitionen in Deutschland: Probleme in aller Welt bremsen auch die erfolgsverwöhnten deutschen Maschinenbauer. 2016 dürfte die reale Produktion das zweite Jahr in Folge stagnieren.mehr