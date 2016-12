Bild: Haufe Online Redaktion

Maschinen wurden von Menschen zur Verstärkung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten entwickelt. Unterschieden wird dabei zwischen Kraft- und Arbeitsmaschinen.

Die Anforderungen an die Sicherheit von Maschinen bezüglich Bau und Ausrüstung sind in der Maschinenverordnung sowie in den harmonisierten Normen zur Maschinensicherheit enthalten. Für den sicheren Umgang mit Maschinen als Arbeitsmittel ist die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zu beachten. Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regeln, insbesondere BGR 500 "Betreiben von Arbeitsmitteln" enthalten zahlreiche Betriebsbestimmungen für den sicheren Umgang mit Maschinen.