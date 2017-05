24.09.2015 | News Marktzugang

China will Markt für ausländische Firmen weiter öffnen

Bild: Haufe Online Redaktion

Es sind gute Nachrichten für ausländische Unternehmen in China. Das Land plant weitere Marktbeschränkungen aufzuheben - und will so auch Sorgen über den Zustand der eigenen Wirtschaft zerstreuen.mehr