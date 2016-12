05.06.2013 | Special Anbietercheck CRM

Kampagnenplanung im Direktmarketing

Bild: Deutsche Post AG

Die persönliche, direkte Ansprache potenzieller Kunden ist die Basis für erfolgreiche Arbeit im Marketing. Unabhängig davon, ob die Direktmarketing-Kampagne per Brief, E-Mail oder Telefon durchgeführt wird, ist sie in vielen Branchen nach wie vor die effizienteste Form der Kundenakquise. Voraussetzung für den Erfolg im Direktmarketing sind valide CRM-Datenbanken und ein individuell auf die Unternehmensbedürfnisse zugeschnittenes CRM-System.mehr