Marketing Automation

08.09.2016 | Serie Wo bleibt der Kunde?

Automatisierung im Marketing: Fluch oder Segen?

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Automatisiertes Marketing: Der Traum, den viele Unternehmen gerade träumen. Zurecht, denn mithilfe von Datenanalysen können sie erkennen, was ihre Kunden wirklich wollen. Aber die Kundenkommunikation muss immer in den Händen der Marketer bleiben. Man darf sie nicht an Algorithmen delegieren, mahnt Sven Bruck. Sonst drohe seelenloses Stalking.mehr