21.11.2012 | News Managergehälter

Vorstände profitieren von variablen Vergütungsbestandteilen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Vorstandsgehälter in Deutschland sind in den letzten beiden Jahren spürbar gestiegen. Die Bemessungsgrundlage für variable Bestandteile ist umfassender und dadurch auch komplexer geworden. Die Orientierung an nachhaltigen Ergebnissen ist jedoch noch eher die Ausnahme.mehr