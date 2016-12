08.01.2016 | News E-Mail-Flut

So behalten Sie den Überblick

Bild: Haufe Online Redaktion

Es ist gar nicht so einfach, in der täglichen E-Mail-Flut nicht unterzugehen. Durchschnittlich 40 berufliche E-Mails bekommt jeder Nutzer pro Tag, so Bitkom. Da helfen nur konsequente Selbstorganisation oder professionelle E-Mail-Programme, die die Nachrichten filtern.mehr