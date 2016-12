01.07.2016 | News Essen am Arbeitsplatz

Deutsche machen kurze Mittagspause

Bild: Edenred

Welchen Stellenwert hat das Mittagessen am Arbeitsplatz? Edenred hat dazu gruppenweit 2.500 Mitarbeiter in 14 Ländern befragt. In Deutschland fällt die Mittagspause für Arbeitnehmer vergleichsweise kurz aus.mehr