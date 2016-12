16.04.2015 | News BMF Kommentierung

Abkommensberechtigung von Kapital-Investitionsgesellschaften nach dem DBA Luxemburg

Bild: Klaus-Uwe Gerhardt

Das BMF bezieht Position in einem bis dato noch nicht veröffentlichten Schreiben mittels einer unverbindlichen Stellungnahme zur schriftlichen Anfrage der ALFI (Association of the Luxembourg Funds Industry) zur Frage der Abkommensberechtigung von Kapital-Investitionsgesellschaften bzw. deren Anlegern nach dem DBA Luxemburg.mehr