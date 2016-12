11.09.2015 | News FG Pressemitteilung

Keine Bedenken gegen das Luftverkehrsteuergesetz

Das Hessische FG hat die Klage eines in den USA ansässigen Luftverkehrsunternehmens abgewiesen, das täglich Flüge von Deutschland in die USA an bietet und das sich gegen eine entsprechende Steueranmeldung nach § 12 Luftverkehrsteuergesetz gewandte hatte.mehr