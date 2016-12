24.09.2012 | News Mitarbeiterbindung

Knapp ein Drittel der Deutschen denkt über Firmenwechsel nach

Bild: Haufe Online Redaktion

Was eine schlechte Nachricht für all diejenigen ist, die gegen die Fluktuation im Unternehmen kämpfen, ist eine gute für Recruiter: 31 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, ihren Arbeitgeber in den nächsten fünf Jahren zu wechseln, zeigt eine Hay-Group-Studie.mehr