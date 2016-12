13.05.2014 | Bilderserie

Infografik Lohnnebenkosten in Deutschland

Bild: Statista

Nebenkosten sind in Deutschland bei weitem nicht so hoch, wie es in der Diskussion bisweilen den Anschein erweckt. Tatsächlich liegt Deutschland hier mit durchschnittlich 27 Euro unter dem EU-Schnitt von 31 Euro und noch deutlicher unter dem der Eurozone (35 Euro).mehr