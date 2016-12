16.05.2014 | News Hessen

Öffentliche Aufträge nur noch bei Mindestlohn

Bild: Bilfinger

Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen soll in Hessen den Firmen künftig der Mindestlohn und die gesetzlichen Tarifbedingungen abverlangt werden. Einen entsprechenden Entwurf stellte die schwarz-grüne Koalition am Donnerstag in Wiesbaden vor.mehr