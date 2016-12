26.06.2015 | News Arbeitsmarkt

Löhne entwickeln sich sozial ungerecht

Bild: Michael Bamberger

Die Löhne in Deutschland steigen laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung und der Prognos AG in den nächsten fünf Jahren weiter an. Die schlechte Nachricht für Geringverdiener und Menschen in sozialen Berufen: Sie profitieren beim Netto-Einkommen deutlich weniger davon als zum Beispiel Beschäftigte in der produzierenden Industrie.mehr