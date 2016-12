26.09.2012 | News Messe & Kongress

Event-Branche trifft sich in Dortmund

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Am 16. und 17. Januar 2013 findet in Dortmund die Best of Events International statt. Der Branchentreff für Wirtschaftskommunikation, Live-Marketing, und Veranstaltungsservice informiert unter anderem über Veranstaltungstechnik, Locations und Catering.mehr