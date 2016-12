Lieferantenkette

29.04.2014 | News Corporate Social Responsibility

Unternehmen sollen mehr Verantwortung übernehmen

Menschenrechte gelten nicht nur für Staaten, sondern auch in Unternehmen. Die Bundesregierung will die UN-Leitprinzipien über Wirtschaft und Menschenrechte auf nationaler Ebene in den kommenden 2 Jahren umsetzen.mehr