Lieferantenbeurteilung

09.05.2016 | News Prävention im Beschaffungsprozess

Wie kommt der Arbeitsschutz in den Einkauf?

Bild: MEV-Verlag, Germany

Prävention fängt beim Beschaffungsprozess an. Sichere und geeignete Arbeitsmittel oder Schutzausrüstung kaufen Unternehmen nur dann ein, wenn Sicherheitsbelange und Gesundheitsschutz in den Einkaufsprozess integriert werden. Wir geben Ihnen Tipps, wie der Arbeitschutz in den Einkauf kommt.mehr