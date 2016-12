29.02.2016 | News Performance Management

"Werden Mitarbeitergespräche geführt, ist die Arbeitszufriedenheit signifikant höher"

Bild: Haufe Online Redaktion

Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen stehen seit einigen Jahren verstärkt in der Kritik. Leistungsbeurteilungen sind zwar nicht beliebt, schaffen bei Mitarbeitern aber eine höhere Arbeitszufriedenheit. Dirk Sliwka, Professor an der Universität zu Köln, erklärt, warum das so ist.mehr