15.12.2016 | News CBRE

Rechenzentren: Frankfurt hat europaweit die Nase vorn

Bild: Corbis

Der Frankfurter Markt für Rechenzentren ist in Europa führend: In keinem anderen Land wird derzeit so viel Leistung nachgefragt wie in der Mainmetropole. Das zeigt eine Analyse von CBRE. Für 2017 geht der Immobilienberater von weiterem Wachstum der Leistung aus. Dies wiederum wird neue Rechenzentren notwendig machen, auch weil die Asset-Klasse für Investoren immer interessanter werde, so Michael Daniel Dada, Senior Consultant bei der CBRE GmbH.mehr