19.12.2012 | News Trinkwasserverordnung

Auf die letzten Meter kommt es an

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Am 13. Dezember 2012 ist die neue Trinkwasserverordnung in Kraft getreten. Damit gelten erstmals verbindliche Regeln, welche Materialien und Werkstoffe mit dem Trinkwasser in Kontakt kommen dürfen. In zwei Jahren müssen die Installationsprodukte den Anforderungen genügen.mehr